Riforma professione | Obblighi per i giovani privilegi agli anziani

La nuova riforma sulla professione mette in luce un divario chiaro tra giovani e anziani. Mentre ai più giovani vengono richiesti più obblighi, gli anziani sembrano godere di privilegi. La frase che circola tra i professionisti è semplice: “Solo obblighi per i giovani e privilegi per gli anziani”. La sensazione è che si stia creando una vera e propria spaccatura generazionale, con effetti difficili da ignorare.

"Solo obblighi per i giovani e privilegi per gli anziani. Siamo di fronte ad uno scaricabile generazionale". E' critico il dottor Alessio Meneghini, 37 anni (Snami Marche- Sindacato nazionale autonomo medici italiani), sulla riforma professionale dei medici di medicina generale e sull' Air (Accordo integrativo regionale), e avanza alcune proposte alternative: "Per rendere questa carriera più attrattiva si dovrebbe offrire ai medici di medicina generale, al termine del corso triennale di specializzazione, la possibilità di scegliere tra tre diversi percorsi: guardia medica, attività ambulatoriale libero professionale, medico dipendente nelle case di comunità o strutture per le cure intermedie.

