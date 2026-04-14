Infortunio Yildiz il turco oggi ha lavorato a parte alla Continassa Cosa filtra in vista del match con il Bologna

Oggi il calciatore turco ha svolto un allenamento differenziato alla Continassa a causa di un infortunio. Non sono stati resi noti dettagli specifici sulle sue condizioni, ma è stato osservato mentre lavorava a parte rispetto al resto della squadra. La sua presenza o meno nel prossimo impegno contro il Bologna sarà determinata dai prossimi aggiornamenti medici. La partita è prevista per domenica.

di Marco Baridon Infortunio Yildiz, il numero 10 bianconero oggi ha lavorato a parte. Vediamo che cosa filtra in vista del match di domenica con il Bologna. La Juve monitora con attenzione le condizioni di Kenan Yildiz. Secondo quanto appreso da , il giovane talento ha svolto oggi un lavoro differenziato a causa del fastidio al ginocchio che lo ha tormentato la scorsa settimana. CONTINASSA JUVE LIVE Questo problema fisico aveva già costretto Luciano Spalletti a optare per un cambio anticipato durante il match contro l’Atalanta di sabato sera. Il numero 10 bianconero verrà gestito con cautela durante tutta la settimana. Lo staff medico e tecnico ha l’obiettivo di non forzare i tempi per evitare ricadute, cercando di far arrivare l’attaccante turco nelle migliori condizioni possibili per il match di domenica contro il Bologna.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Infortunio Yildiz, il turco oggi ha lavorato a parte alla Continassa. Cosa filtra in vista del match con il Bologna Infortunio Yildiz: le condizioni del numero 10 in vista del match contro l’Atalanta. Cosa filtra della ContinassaGoretzka Juve, i bianconeri si iscrivono alla corsa per il colpaccio a parametro zero. Infortunio Thuram, il francese ancora a parte alla Continassa. Domani nuove valutazioni: cosa filtra in vista di Galatasaray Juvedi Marco BaridonInfortunio Thuram, il centrocampista lavora ancora a parte alla Continassa e verrà rivalutato domani per capire se potrà partire per...