Yannick Noah ha commentato la recente rivalità tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, sottolineando che l’italiano sembra avere un vantaggio. La discussione si concentra sulla competizione tra i due giovani tennisti, che si trova ancora nelle prime fasi di sviluppo. La questione è stata già affrontata in passato e continuerà a essere oggetto di analisi e commenti nel prossimo futuro.

Un tema già trattato e, sicuramente, continuerà a essere così. Sì, perché la rivalità tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz è nelle fasi iniziali. I due tennisti che negli ultimi due anni si sono contesi i titoli più importanti del massimo circuito internazionale del tennis, scavando un autentico solco rispetto alla concorrenza, alimentano tanti discorsi sul loro dualismo. Chi è il migliore o il più forte? Quesiti che si replicheranno. A questo proposito, il campione del Roland Garros 1983 Yannick Noah ha espresso la sua posizione nel “Super Moscato Show” su RMC. Ebbene, secondo l’ex tennista francese, Sinner è superiore: “ Ha qualcosa in più “. Spiegando il motivo di questa affermazione, Noah ha dichiarato: “ Se vedo qualcuno capace di fermare Alcaraz e Sinner al Roland Garros? Beh al momento direi proprio di no.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Yannick Noah sul dualismo Sinner-Alcaraz: “L’italiano ha qualcosa in più”

Ormai SINNER e ALCARAZ sono quasi inseparabili

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