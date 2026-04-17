A poche settimane da WrestleMania 42, sono stati forniti aggiornamenti sulle condizioni di salute di Seth Rollins. Il wrestler ha comunicato lo stato attuale del suo recupero in vista dell'incontro contro Gunther, che si terrà nel grande evento di wrestling. Le sue condizioni fisiche sono al centro dell’attenzione, mentre si avvicina il momento della sfida.

Arrivano aggiornamenti importanti sulle condizioni fisiche di Seth Rollins, a poche settimane dal suo match contro Gunther a WrestleMania 42. Il “Visionary” è rimasto lontano dal ring per oltre sei mesi dopo il serio infortunio alla spalla subito durante Crown Jewel, quando un coast-to-coast headbutt lo aveva portato a un impatto pesante sulla spalla sinistra, rendendo necessario un intervento chirurgico. Il ritorno a sorpresa e il “segreto” tenuto nascosto. Rollins è tornato in azione durante Elimination Chamber, attaccando Logan Paul all’interno della struttura. Un ritorno che è stato volutamente tenuto segreto. “Se vi avessi detto tutto prima, non sarei potuto entrare nell’Elimination Chamber e impedire a Logan Paul di vincere.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Seth Rollins aggiorna sulle sue condizioni in vista di WrestleMania 42

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