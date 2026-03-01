Seth Rollins torna in WWE | piani e anticipazioni per WrestleMania 42

Durante l’Elimination Chamber di Chicago, Seth Rollins è tornato in WWE, segnando un momento importante per il roster. La sua presenza ha catturato l’attenzione degli appassionati e ha aperto nuovi scenari per la prossima WrestleMania. La sua riapparizione è stata confermata come parte di un nuovo ciclo di incontri e piani ufficiali. La WWE ha annunciato dettagli sui prossimi eventi e su come il wrestler sarà coinvolto.

Il ritorno di Seth Rollins durante l'Elimination Chamber di Chicago ha segnato l'inizio di una fase stabile nel roster WWE. Dopo mesi di incertezza legati a un delicato intervento chirurgico alla spalla, l'ex Visionary sembra pronto a riprendere un ruolo di primo piano. L'apparizione ha acceso l'interesse verso le prossime dinamiche dello show, offrendo indicazioni chiare sulle potenziali trame che accompagneranno la Road to WrestleMania e sull'impatto della sua presenza sullo status globale della federazione. La performance inaspettata nella gabbia ha visto Rollins colpire Logan Paul con un Superkick e una Stomp decisiva, lasciando intravedere una presenza costante e decisiva nelle settimane che precedono l'evento clou dell'anno.