Rhea Ripley, nota per il suo look goth, i costumi provocanti e i tatuaggi visibili, è spesso percepita come una presenza forte e imperturbabile. Tuttavia, dietro questa immagine si nasconde Demi Bennett, una persona con una realtà diversa. La sua identità pubblica si contrappone alla sua figura privata, facendo emergere un lato più umano e vulnerabile.

Con il trucco gothic, i costumi succinti e i tatuaggi in bella mostra, Rhea Ripley appare come una figura incrollabile e impossibile da scalfire. Ma Demi Bennett è un’altra storia. Lo ha raccontato lei stessa durante un podcast nel quale è stata ospite di cui Fightful ha diffuso un passaggio molto importante. Recentemente la Mami ha reso noto di soffrire di un piccolo disturbo alimentare di cui si sta attivamente occupando, ma ha ampliato la questione andando a scavare in questioni più profonde e più estese. Rhea Ripley e la costante ricerca di equilibrio. La domanda posta è stata molto chiara, e la risposta altrettanto esaustiva. Quando le...🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: il lato più umano di Rhea Ripley

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