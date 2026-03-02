WWE | Svelati i rating di WWE 2K26 Rhea Ripley è la superstar attiva più forte del gioco

Il videogioco WWE 2K26 uscirà il 13 marzo 2026, con alcune versioni che offriranno un accesso anticipato di sette giorni. 2K ha pubblicato i rating ufficiali di gran parte del roster, evidenziando Rhea Ripley come la superstar più forte tra i personaggi attivi nel gioco. I dettagli sui punteggi sono ora disponibili e sono stati comunicati pubblicamente.

2K svela i punteggi ufficiali: Rhea Ripley guida il roster attivo con 96, mentre Super Cena raggiunge il leggendario 100. Con l’uscita di WWE 2K26 fissata per il 13 marzo 2026 (e con alcune edizioni che garantiranno sette giorni di accesso anticipato), 2K ha finalmente rivelato i rating ufficiali di gran parte del roster. E c’è una sorpresa importante: Rhea Ripley è la superstar attiva con il punteggio più alto dell’intero gioco. “The Nightmare” ha ricevuto un rating di 96, il più alto tra tutte le versioni attive delle superstar WWE. Non solo è la donna con il punteggio più alto, ma supera anche tutti i colleghi uomini attualmente nel roster principale. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

