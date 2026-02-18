WTA Dubai 2026 | Rybakina allunga la pioggia di ritiri Gauff si salva avanti Anisimova

Il WTA Dubai 2026 ha visto un aumento dei ritiri, causato principalmente alle cattive condizioni meteo. Elena Rybakina ha deciso di abbandonare il torneo a causa della pioggia incessante, che ha reso difficile il gioco. Gauff si è salvata da un ritiro improvviso grazie alla sua resistenza, mentre Anisimova ha proseguito senza problemi. Finora, più di venti giocatrici hanno dovuto ritirarsi o hanno subito walkover, creando un torneo ricco di sorprese e colpi di scena. La situazione rimane molto tesa sulla terra battuta di Dubai.

Ormai il WTA 1000 di Dubai è letteralmente subissato dalla questione ritiri. Tra quelli prima dell'inizio del torneo, quelli arrivati durante lo stesso e i walkover ormai si supera quota 20, con il risultato che accadono anche cose clamorose. Come una giocatrice che aveva perso nel primo (non nel secondo, proprio nel primo) turno di qualificazioni e si ritrova ai quarti di finale. Il caso è quello di Antonia Ruzic, la croata che, comunque, per arrivare al terzo turno ha sconfitto Raducanu e un'altra lucky loser, Zakharova. Di fronte a Elena Rybakina, la numero 1 del seeding, sfrutta il ritiro della kazaka a inizio terzo set; ora le toccherà Elina Svitolina, con l'ucraina brava a rimontare la svizzera Belinda Bencic.