WTA Rouen 2026 Cocciaretto eliminata e fuori anche Baptiste Ai quarti Cirstea e Maria

Al WTA di Rouen 2026 sono stati definiti i quarti di finale sulla terra rossa francese. Tra le otto giocatrici rimaste, non figura più Elisabetta Cocciaretto, eliminata dopo un match durato quasi tre ore contro l’ucraina Veronika Podrez, con il punteggio di 7-6, 4-6 e 6-4. Anche Baptiste ha lasciato il torneo, mentre ai quarti sono avanzate Cirstea e Maria.

Si sono delineati i quarti di finale del WTA 250 di Rouen. Purtroppo tra le migliori otto sulla terra rossa francese non ci sarà Elisabetta Cocciaretto, uscita sconfitta dal match contro l’ucraina Veronika Podrez con il punteggio di 7-6 4-6 6-4 dopo due ore e quaranta minuti di gioco. La numero 209 continua così il suo sorprendente torneo ed affronterà ora la britannica Katie Boulter. Non ha faticato troppo la rumena Sorana Cirstea, testa di serie numero due, che ha usufruito del ritiro della cinese Wang Xinyu nel corso del primo set, quando il punteggio vedeva Cirstea in vantaggio per 5-3. Nei quarti la rumena se la vedrà con l’ungherese Anna Bondar, che ha superato l’ucraina Oleksandra Oliynykova in tre set per 6-0 4-6 6-0.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - WTA Rouen 2026, Cocciaretto eliminata e fuori anche Baptiste. Ai quarti Cirstea e Maria Notizie correlate Leggi anche: WTA Rouen 2026, Cocciaretto vince all’esordio. Avanti anche Kostyuk e Baptiste Leggi anche: LIVE Cocciaretto-Podrez, WTA Rouen 2026 in DIRETTA: Maria piega Salkova in due set, ora in campo Baptiste-Shymanovich Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Rouen su SuperTennis: Cocciaretto parte bene; Wta Rouen 2026: Cocciaretto agli ottavi, Chareva ko in 3 set; WTA Rouen 2026, Cocciaretto doma Charaeva e approda agli ottavi di finale; WTA Rouen 2026: Cocciaretto avanza agli ottavi, crollano le francesi in casa. LIVE Cocciaretto-Podrez 6-7, 6-4, 4-6, WTA Rouen 2026 in DIRETTA: sconfitta con tanti rimpianti per l’azzurraCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.47 Hailey Baptiste annulla un match point a Iryna Shymanovich e conquista il secondo set con il punteggio di ... oasport.it WTA Rouen 2026, Cocciaretto eliminata e fuori anche Baptiste. Ai quarti Cirstea e MariaSi sono delineati i quarti di finale del WTA 250 di Rouen. Purtroppo tra le migliori otto sulla terra rossa francese non ci sarà Elisabetta Cocciaretto, ... oasport.it Elisabetta Cocciaretto cede alla distanza dopo quasi tre ore di battaglia: la diciannovenne Podrez vince in tre set e vola ai quarti a Rouen - facebook.com facebook WTA Rouen: Cocciaretto, che beffa. Podrez vince la maratona al terzo set x.com