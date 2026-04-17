Un’offerta commerciale consente di acquistare una licenza di Windows 11 Pro a circa 13 dollari, riducendo il prezzo rispetto ai 199 dollari usuali. La promozione, valida fino al 3 maggio, permette di aggiornare computer più datati con questa versione del sistema operativo Microsoft. La proposta riguarda esclusivamente la licenza per il sistema operativo e si rivolge a utenti interessati a un upgrade a basso costo.

Un’offerta commerciale permette di aggiornare i computer meno recenti con la licenza Microsoft Windows 11 Pro al prezzo di soli 12,97 dollari, rispetto ai 199 dollari standard, con una scadenza fissata per il 3 maggio. L’operazione mira a fornire strumenti professionali avanzati anche a chi possiede hardware non più compatibile con gli aggiornamenti automatici tramite Windows Update. L’evoluzione dell’interfaccia e l’integrazione dell’intelligenza artificiale. Il passaggio a questo sistema operativo introduce cambiamenti strutturali nel modo in cui si gestiscono le attività quotidiane sul desktop. La nuova interfaccia punta sulla semplificazione del multitasking attraverso funzionalità come il layout delle finestre (snap layouts), i desktop virtuali e la gestione rapida delle finestre stesse (snapping windows).🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Windows 11 Pro a soli 13$: l’offerta shock per il tuo vecchio PC

Notizie correlate

Gaming PC: RTX 4060 leader, Windows 11 in crescita ma Windows 10 resiste tra i videogiocatori nel 2026.Il panorama del gaming su PC, analizzato da un recente sondaggio di Steam, rivela una preferenza marcata per configurazioni di fascia media, con la...

Windows 11: addio al vecchio Pannello di controllo nel 2026Microsoft interverrà sul design di Windows 11 a partire dagli aggiornamenti di aprile 2026 per eliminare le discrepanze visive e sostituire...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Risparmi incredibili: Office 2021 Pro a vita a 31,55€ e Windows 11 Pro a soli 13,55€!; Windows 11 a vita a soli 12€ e Office 2021 a 30€; Super sconti software: Office 2021 Pro a vita a 31,55€ e Windows 11 Pro a soli 13,55€!; Office 2021 Pro a 31,55 € e Windows 11 Pro a 13,55 €: paghi una volta, accesso per sempre.

Windows 11 a vita a soli 12€ e Office 2021 a 30€Con la GoDeal24 April Sale, aggiornare il tuo dispositivo non sarà più un problema. Approfitta delle offerte e acquista subito la tua licenza. tomshw.it

Acquista la versione più snella e stabile di Windows, LTSC, a soli 12 € per un periodo di tempo limitato!Su SCDkey sono iniziate le offerte per il Back to School ed è questo il momento ideale per aggiornare il proprio sistema operativo. Presto gli aggiornamenti di Windows 10 verranno interrotti e non ... tomshw.it

Attenzione al sito fake di Microsoft: diffonde malware con un falso aggiornamento. Un aggiornamento falso di Windows 11, ma sempre più sofisticato e più difficile da riconoscere. Grafica pressoché identica, un richiamo alla presunta pagina ufficiale di support - facebook.com facebook

In Francia gli uffici governativi smetteranno di usare il sistema operativo Windows, di Microsoft, per passare a Linux x.com