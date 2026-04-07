A partire dagli aggiornamenti di aprile 2026, Windows 11 subirà modifiche che interesseranno il design e la funzionalità. Microsoft eliminerà definitivamente il vecchio Pannello di controllo, sostituendolo con l’app Impostazioni. Questa modifica mira a uniformare l’aspetto e le modalità di gestione delle impostazioni del sistema operativo, semplificando l’esperienza utente. La decisione riguarda tutte le versioni di Windows 11 ancora supportate.

Microsoft interverrà sul design di Windows 11 a partire dagli aggiornamenti di aprile 2026 per eliminare le discrepanze visive e sostituire definitivamente il vecchio Pannello di controllo con l’app Impostazioni. Il colosso tecnologico ha deciso di affrontare un problema che trascina dall’introduzione di Windows 8 nel 2012, quando l’attuale interfaccia di configurazione è nata convivendo con i vecchi strumenti di sistema. Attualmente, Windows 11 domina il mercato dei desktop con una diffusione che supera il 67%, ma continua a mostrare segni di frammentazione grafica dovuti a componenti software obsoleti. March Rogers, che ricopre il ruolo di Partner Director of Design, ha delineato una strategia che non prevede solo l’inserimento di nuove funzionalità, ma una trasformazione profonda dell’esperienza d’uso. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Windows 11: addio al vecchio Pannello di controllo nel 2026

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Windows 11, Microsoft promette finalmente più cura nel design delle ImpostazioniWindows 11 migliora design e Impostazioni: addio graduale al Pannello di controllo e UI più coerente. Cosa cambia già da aprile 2026. ilsoftware.it

Il vecchio pannello di controllo ha i giorni contati su Windows 11Microsoft ha conferma la migrazione definitiva del Pannello di controllo verso l'app Impostazioni su Windows 11: il team è al lavoro. msn.com

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