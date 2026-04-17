WhatsApp sta sperimentando una nuova funzione che permette ai messaggi di scomparire dopo essere stati letti. La novità riguarda l’introduzione di messaggi effimeri, che si autodistruggono senza lasciare traccia una volta visualizzati. La funzione è attualmente in fase di test e potrebbe essere disponibile a breve per gli utenti dell’app di messaggistica. Non ci sono ancora dettagli ufficiali sulle modalità di attivazione o sui tempi di rilascio.

WhatsApp sta lavorando a una nuova funzione dedicata ai messaggi effimeri che introduce un cambiamento significativo nel modo in cui i contenuti si autodistruggono dopo la lettura. L’obiettivo è migliorare il controllo della privacy e superare uno dei limiti storici delle chat temporanee. Nell’attuale versione dei messaggi effimeri, il timer parte dal momento dell’invio. Questo meccanismo può creare un problema: se il destinatario rimane offline per troppo tempo, rischia di non visualizzare mai il messaggio prima della sua cancellazione automatica. La nuova soluzione a cui sta lavorando WhatsApp punta invece a cambiare completamente approccio, legando la durata del messaggio non più all’invio, ma all’effettiva apertura da parte del destinatario.🔗 Leggi su Billipop.com

© Billipop.com - WhatsApp testa messaggi che spariscono dopo la lettura: la novità

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