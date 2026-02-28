whatsapp testa la funzione spoiler per nascondere i messaggi

WhatsApp sta sperimentando una nuova funzione chiamata Spoiler, progettata per nascondere temporaneamente i messaggi all’interno delle chat. La funzione permette agli utenti di nascondere i contenuti e di rivelarli solo quando desiderano, offrendo maggiore controllo su quello che vedono. La novità mira a rendere le conversazioni più flessibili, senza compromettere la possibilità di leggere i messaggi in modo rapido e diretto.

Le conversazioni digitali diventano sempre più rapide e immediate, ma non sempre tutto deve essere letto subito. Da questa esigenza nasce la nuova funzione Spoiler su WhatsApp, individuata nelle versioni beta dell’app, pensata per offrire agli utenti uno strumento in più per gestire ciò che condividono. L’obiettivo è semplice: nascondere porzioni di testo all’interno di un messaggio, rendendole visibili solo dopo un’azione volontaria da parte di chi legge. Un meccanismo che consente di proteggere informazioni sensibili, spoiler di serie TV o dettagli che si preferisce svelare solo a chi è pronto a leggerli. La novità è stata rilevata nelle build di prova, dove si nota un’integrazione tra gli strumenti di formattazione già presenti. 🔗 Leggi su Billipop.com

