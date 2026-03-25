WhatsApp introduce una nuova funzione che permette ai messaggi di scomparire dopo la lettura, ma con modalità diverse rispetto a quanto previsto in passato. La funzione, disponibile per alcuni utenti, consente di eliminare i messaggi automaticamente una volta aperti, senza mantenere traccia della conversazione originale. Questa novità si inserisce in un quadro di aggiornamenti che riguardano la gestione della privacy nelle chat.

Negli ultimi anni la privacy nelle chat è diventata una delle principali preoccupazioni degli utenti. Proprio per questo WhatsApp sta lavorando a una nuova funzione che potrebbe cambiare il modo in cui vengono gestite le conversazioni private. Appena pochi giorni dopo una novità sulle chat multilingue, nella versione beta dell’app per Android è emersa infatti una nuova impostazione dei messaggi effimeri che introduce una logica diversa da quella attuale. L’idea è semplice ma significativa: i messaggi non spariranno più solo dopo un certo periodo di tempo, ma potranno essere cancellati automaticamente dopo essere stati letti. Tuttavia il funzionamento reale è più complesso di quanto sembri a prima vista. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - WhatsApp cambia tutto: i messaggi spariscono dopo la lettura (ma non come pensi)

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