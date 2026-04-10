Weekend a Bari 11 e 12 aprile 2026 | tutti gli eventi da non perdere

Il weekend dell’11 e 12 aprile 2026 a Bari sarà caratterizzato da una varietà di eventi, tra cui sport all’aperto, spettacoli teatrali e concerti, esposizioni artistiche, visite guidate e iniziative dedicate alle famiglie. Questi appuntamenti si svolgeranno in diverse location della città, offrendo opportunità di intrattenimento per residenti e visitatori. La programmazione si svolgerà durante tutto il fine settimana, coinvolgendo diverse fasce di pubblico.

Il weekend dell’11 e 12 aprile a Bari si preannuncia ricco di appuntamenti per tutti i gusti: eventi sportivi all’aria aperta, spettacoli teatrali e musicali, mostre, visite guidate e attività per famiglie. Un fine settimana ideale per vivere la città tra cultura, natura e intrattenimento, con. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Weekend a Viterbo e provincia: gli eventi da non perdere sabato 11 e domenica 12 aprileCon l'arrivo delle belle giornate e del clima mite, la Tuscia si prepara a vivere un fine settimana all'aria aperta.

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11 e 12 aprile, a Sondrio un weekend che cambia il volto della città. Tra visite guidate, incontri, yoga e passeggiate nei vigneti, puoi vivere Sondrio in un modo diverso dal solito. Nel centro e in varie location della città trovi più di 70 produttori tra bancarelle e m - facebook.com facebook

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