Ferrari si presenta a Imola per la prima tappa del World Endurance Championship, con l’obiettivo di difendere i titoli vinti l’anno scorso. La scuderia ha dichiarato di essere felice di partire davanti al pubblico di casa, dopo aver ottenuto una doppietta nella scorsa stagione sulla stessa pista. La gara segna l’avvio della stagione, con le vetture pronte a sfidarsi per la conquista dei punti nel campionato mondiale.

L'attesa si è prolungata di un mese, ma ora è finalmente terminata: la difesa dei titoli piloti e costruttori di Ferrari nel Wec può iniziare, e lo fa proprio dalla pista di casa. Sul tracciato di Imola si apre il Mondiale Endurance 2026, che vede le 499P come punti di riferimento da battere dopo una stagione precedente che le ha viste vincere quattro gare e confermarsi per il terzo anno consecutivo alla 24 Ore di Le Mans. Per Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi l'obiettivo sarà la conferma del titolo, mentre Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen puntano al bottino massimo dopo aver concluso tutte le stagioni finora disputate nella top 3 del campionato.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Wec Imola, Ferrari pronta a difendere i titoli: "Bello iniziare davanti al pubblico di casa"

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