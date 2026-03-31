Imola si scalda per il Mondiale Wec | test Ferrari davanti a tanti appassionati

Imola accoglie una due giorni di test di vetture Ferrari, con l'Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari che ospita l'evento da martedì. La sessione si svolge davanti a numerosi appassionati e rappresenta un’occasione per preparare il debutto nel prossimo campionato mondiale di endurance. La pista si anima con il rombo dei motori, segnalando l’attesa per la competizione internazionale.

Protagonista assoluta è la Ferrari, impegnata a rifinire i dettagli della sua Hypercar per difendere il blasone in un campionato che si preannuncia più competitivo che mai Il rombo dei motori endurance torna sulle colline di Imola. L'Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari sta ospitando da martedì una due giorni di test, una “prova generale” in vista del Fia World Endurance Championship. Protagonista assoluta è la Ferrari, impegnata a rifinire i dettagli della sua Hypercar per difendere il blasone in un campionato che si preannuncia più competitivo che mai. A catturare l’attenzione degli appassionati sono i nomi a bordo delle 499P del Cavallino. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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