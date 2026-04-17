WEC Ferrari | Ripartiamo dopo la migliore stagione di Ferrari di tutti i tempi

Ferrari si prepara a tornare in pista a Imola dopo aver concluso la sua stagione più riuscita di sempre nel FIA World Endurance Championship, con vittorie sia nella classifica piloti che in quella costruttori. La squadra ha ottenuto risultati significativi nelle gare precedenti e si appresta a disputare le prossime competizioni con l’obiettivo di confermarsi ai vertici del campionato. L’attenzione ora si concentra sul prossimo appuntamento nel circuito emiliano.

Ferrari riparte da Imola dopo aver vinto l’ultima edizione del FIA World Endurance Championship nella classifica piloti ed in quella costruttori. La 499P prova a confermarsi nel Mondiale dopo aver ottenuto negli ultimi tre anni il successo nell’iconica 24h du Mans con tre equipaggi differenti. Lo scorso anno la Rossa n. 51 di Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi vinsero in Italia prima di imporsi anche a Spa-Francorchamps. I due risultati sono stati poi fondamentali per il primo storico acuto nel Mondiale dopo la 8h del Bahrain. Tante però le differenze rispetto al 2025: la macchina è di fatto la stessa, ma i tecnici hanno dovuto intervenire per affrontare la nuova omologazione del prototipo.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - WEC, Ferrari: “Ripartiamo dopo la migliore stagione di Ferrari di tutti i tempi” Wec, Ferrari campione piloti e costruttori 2025 Notizie correlate Ferrari e Frecce Tricolori, i campioni del Wec in volo verso la stagione 2026Trentacinque minuti di volo acrobatico, tra manovre estreme e forze gigantesche in gioco, a bordo degli iconici Aermacchi MB-339 delle Frecce... Leggi anche: Wec, con la 6 Ore di Imola parte il mondiale 2026: tutti a caccia della Ferrari Altri aggiornamenti Temi più discussi: WEC | Ferrari pronta per la 6 Ore di Imola: prologo ok, ma c’è ancora margine; WEC | 6 Ore di Imola: Ferrari è pronta al mondiale con le 499P; WEC | A Imola il grande inizio: Ferrari ancora riferimento? Guida e orari tv; WEC | Coletta: Tema BoP? Regola da rispettare, ma si perderà una parte del racconto eventi. WEC, Ferrari: Ripartiamo dopo la migliore stagione di Ferrari di tutti i tempiFerrari riparte da Imola dopo aver vinto l’ultima edizione del FIA World Endurance Championship nella classifica piloti ed in quella costruttori. La 499P ... oasport.it Il WEC riparte da Imola: Ferrari protagonista tra presente e memoria di Monza '23Il WEC torna in Italia a Imola: Ferrari protagonista nel mondiale endurance, tra crescita globale, memoria di Monza e un evento sempre più centrale. monza-news.it Tra le FP1 e le FP2 della 6 Ore di Imola abbiamo incontrato Antonello Coletta, Global Head of Endurance and Corse Clienti di Ferrari. Il boss del Cavallino Rampante ci ha raccontato delle aspettative della squadra e del difficilissimo compito di riconfermarsi, s - facebook.com facebook Ferrari, l’abbraccio di John Elkann a Imola #ferrari #johnelkann #imola #wec #ferrari499p x.com