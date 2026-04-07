Ferrari e la pattuglia acrobatica delle Frecce Tricolori si preparano a una collaborazione per la stagione 2026 del Wec. I piloti della casa automobilistica, protagonisti nelle gare di endurance, si sono uniti ai componenti dell’unità aerea per un allenamento congiunto. L’obiettivo è rafforzare la collaborazione tra i team, con incontri aerei e prove sul campo, nel rispetto delle rispettive attività ufficiali.

Trentacinque minuti di volo acrobatico, tra manovre estreme e forze gigantesche in gioco, a bordo degli iconici Aermacchi MB-339 delle Frecce Tricolori. Questa l'esperienza "da una volta nella vita" provata da quattro piloti protagonisti del ritorno vincente di Ferrari nel Mondiale Endurance: Antonio Giovinazzi, Antonio Fuoco, Alessandro Pier Guidi e James Calado. Scarrozzati dagli assi dell'Aeronautica Militare, i piloti hanno così sperimentato accelerazioni, forze e velocità a cui nemmeno loro, che di mestiere sfrecciano oltre i 300 orari sul rettilineo dell'Hunaudières, erano abituati. E lo confermano anche i volti dei... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Ferrari e Frecce Tricolori, i campioni del Wec in volo verso la stagione 2026

L’ultimo volo del Generale Montanari: Modigliana saluta il suo pilota delle Frecce TricoloriVenerdì 13 febbraio il cimitero della “Misericordia” di Modigliana ha accolto le spoglie mortali del generale Massimo Montanari.

Imola vola oltre la F1: tra WEC, Tricolori Aci, Civ è pronto un 2026 di grandi motoriIl GP di Formula 1 non c'è più, ma l'Autodromo di Imola non ha certo chiuso i battenti, anzi.

Argomenti più discussi: Dalle auto d’epoca alle supercar, a Bari fa tappa la 1000 Miglia Experience Italy; Parte da Bari l'edizione 2026 della 1000 Miglia Experience Italy: il 9 aprile la prima tappa da largo Giannella.

Frecce Tricolori Napoli 2026, data spettacolo di volo e orari eventoLe date sono ufficiali e definiscono con chiarezza l’intero programma, che si sviluppa dal 28 marzo al 1° aprile 2026, coinvolgendo sia piazza del Plebiscito sia l’area del lungomare tra via ... napolike.it

Frecce Tricolori a Napoli per i 103 anni dell'AeronauticaLe Frecce Tricolori hanno sorvolato Napoli in occasione delle celebrazioni del 103esimo anniversario della fondazione dell'Aeronautica militare. Alla cerimonia, alla Rotonda Diaz, erano presenti anche ... tg24.sky.it

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