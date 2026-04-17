Nella prima sessione ufficiale del FIA World Endurance Championship 2026 a Imola, la squadra AF Corse con una vettura Ferrari si è posizionata in testa alla classifica. La sessione ha visto diverse squadre impegnate nelle prove libere, con la Ferrari che ha registrato il miglior tempo. La classifica generale ha mostrato subito una leadership netta da parte del team italiano, che ha preso il comando nelle prime fasi del campionato.

Ferrari si conferma in vetta alla classifica nella prima sessione ufficiale del FIA World Endurance Championship 2026. La 499P n. 83 AF Corse di Robert Kubica ha fatto la differenza riuscendo a precedere di soli 23 millesimi la Ferrari n. 50 di Antonio Fuoco. Il marchio di Maranello, dopo aver monopolizzato la scena nel Prologue, si conferma nella parte alta della graduatoria. Le condizioni sono in ogni caso differenti rispetto a due giorni fa, il sole splende sulle rive del Santerno e la condizione non dovrebbe cambiare fino alla gara. Le due Ferrari hanno regolato la 499P n. 51 di Antonio Giovinazzi, la Cadillac n. 12 di Will Stevens e la Peugeot n.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - WEC, 6h Imola: AF Corse Ferrari apre le danze nella FP1

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