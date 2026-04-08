ESA NanoTech entra nel FIA WEC con AF Corse | debutto a Imola per la Ferrari 499P numero 83

Nel FIA World Endurance Championship 2026, una nuova collaborazione tra azienda italiana e team di motorsport prende forma. ESA NanoTech si unisce ad AF Corse, partecipando con la Ferrari 499P numero 83 alla categoria Hypercar. Il debutto è previsto a Imola, dove la vettura farà la sua prima uscita ufficiale nel campionato. La partnership segna l’ingresso di ESA NanoTech nel mondo delle competizioni endurance.

Il FIA World Endurance Championship 2026 si arricchisce di una nuova partnership tutta italiana: ESA NanoTech scende ufficialmente in pista al fianco di AF Corse, entrando nel cuore della classe Hypercar con la Ferrari 499P numero 83. L’annuncio segna l’inizio di una collaborazione tecnica e commerciale che unisce innovazione, ricerca e performance ai massimi livelli del motorsport internazionale. La presentazione ufficiale è avvenuta a Bergamo, all’interno del Kilometro Rosso – Innovation District, hub simbolo dell’eccellenza tecnologica italiana. Qui è stata svelata la nuova livrea della 499P, impreziosita dal logo ESA NanoTech posizionato sul frontale e sulle fiancate, perfettamente integrato nel design giallo e rosso già amatissimo dagli appassionati endurance. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - ESA NanoTech entra nel FIA WEC con AF Corse: debutto a Imola per la Ferrari 499P numero 83 Leggi anche: WEC, svelata anche la Ferrari n. 83 di AF Corse Leggi anche: WEC, AF Corse svela l’equipaggio 2026. Kubica torna con Hanson e Ye Temi più discussi: Ferrari 499P per il mondiale endurance, presentazione: la partnership con ESA NanoTech e l'innovazione del grafene; WEC | Presentata la Ferrari 499P di AF Corse, nel 2026 sarà griffata ESA NanoTech; ESA NanoTech in pista con Ferrari. Siglato l’accordo per l’auto green; Presentata a Bergamo la nuova livrea della Ferrari 499P numero 83 griffata ESA NanoTech. WEC | Presentata la Ferrari 499P di AF Corse, nel 2026 sarà griffata ESA NanoTechPresso la sede dell'azienda di Del Vecchio situata a Kilometro Rosso di Bergamo è stata svelata la 499P #83 che guideranno ancora Kubica/Ye/Hanson in Classe HYPERCAR, cercando di difendere la vittoria ... msn.com Presentata a Bergamo la nuova livrea della Ferrari 499P numero 83 griffata ESA NanoTechSiglata la partnership con il Team AF Corse per la partecipazione nel FIA World Endurance Championship per la stagione 2026 ... corrieredellosport.it È ARRIVATO IL NUOVO LISTINO FORTLAN-DIBI 2026! Dal 1° aprile 2026 entra in vigore il nuovo Listino Fortlan-Dibi, uno strumento aggiornato e completo per supportare professionisti, imprese e installatori nella scelta delle migliori soluzioni tecniche. C - facebook.com facebook