L'ex portiere è apparso negli studi di Sky per commentare la Champions League indossando un abbigliamento insolito, con una cravatta posta sulla pelle nuda. La scelta di abbigliamento ha attirato l'attenzione sui social e sui mezzi di informazione, diventando rapidamente un argomento di discussione tra gli utenti. La sua presenza è stata seguita anche da molte fotografie condivise online, che hanno generato commenti di varia natura.

Walter Zenga è diventato una star del web per qualche ora, ma non per una dichiarazione inaspettata o per un'uscita improbabile tra i pali durante un torneo tra vecchie glorie. Bensì per l'outfit decisamente insolito con cui si è presentato in tv negli studi di Sky e TV8 durante il programma Champions Night per commentare le partite di ritorno della Champions League. "Ermenelgildo Zenga" ha scritto qualche ironico commentatore sui social facendo riferimento al noto brand di abiti eleganti. C'è anche chi ha invocato il ritorno di una moda ormai superata, di quando Facebook era il social network più usato e si creavano pagine per ogni cosa, proponendo di dar vita alla pagina "Vestirsi come Walter Zenga per rimorchiare".🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Walter Zenga, ma come ti vesti? E quella cravatta sulla pelle nuda diventa virale

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