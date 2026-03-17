Calciomercato Inter il suggerimento di Walter Zenga | In porta? Un italiano

Walter Zenga, ex portiere e attuale commentatore sportivo, ha espresso un suggerimento durante un’intervista all’Originale, rispondendo alle domande di Gianluca Di Marzio. Zenga ha parlato di possibili acquisti per l’Inter, indicando la necessità di puntare su un portiere italiano. La discussione si è concentrata sulle strategie di mercato e sulle preferenze del club in vista della prossima stagione.

Sollecitato all’Originale dalle domande dell’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio l’ex portiere dell’ Inter Walter Zenga – quattrocentosettantatre presenze in nerazzurro tra il 1982 e il 1994, cinquantotto gettoni in azzurro – ha detto la sua sul possibile futuro estremo difensore della Beneamata. Calciomercato Inter: le parole dell’Uomo Ragno Tra Marco L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Calciomercato Inter, il suggerimento di Walter Zenga: “In porta? Un italiano” Articoli correlati Zenga fa il nome: “L’Inter per la porta deve puntare su…”Walter Zenga torna a dire la sua sul calcio italiano e lo fa, come sempre, senza filtri. Zenga sul portiere dell’Inter: «Mi piacerebbe un italiano come Vicario o Carnesecchi»Mercato Inter, Romano parla così dell’interesse del Barcellona per Bastoni: «È un obiettivo per l’estate, ecco i dettagli» Mercato Inter, i... Contenuti e approfondimenti su Calciomercato Inter Discussioni sull' argomento Serie A, Calciomercato Inter – Sarà rivoluzione: tutti i nomi!; Juventus, idea Marcus Thuram? Cosa filtra, l'idea dell'Inter e tutta la verità; Calciomercato, l’Inter piomba su Diaby: l’idea di Chivu; ?? Inter: anche i big a rischio, nel mirino Vicario e Koné. Milan su Kean e Gila. Inter-Hornicek: quanto costa il portiere del Braga | CML’Inter è a caccia di un nuovo portiere, forse di due perché i prossimi mesi potrebbero essere gli ultimi ad Appiano del vice di Sommer, in scadenza a giugno, vale a dire Josep Martinez. Nei giorni ... calciomercato.it #Calciomercato #Milan, duello in vista con Inter e Juventus per la rivelazione della Serie A - facebook.com facebook #Calciomercato @acmilan, duello in vista con Inter e Juventus per la rivelazione della Serie A - #Mercato #ACMilan #Milan #SempreMilan #transfers x.com