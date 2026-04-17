Il partito di maggioranza sta lavorando a una proposta per inserire il voto dei fuori sede nella legge elettorale. La proposta prevede un sistema in cui gli elettori possono scegliere in anticipo il luogo in cui intendono votare, facilitando così il voto da lontano. La questione sta sollevando discussioni politiche e tecniche in vista delle prossime consultazioni elettorali.

Il Fratelli d’Italia sta delineando una strategia per integrare il diritto di voto dei fuori sede direttamente all’interno della legge elettorale, proponendo un meccanismo tecnico basato sulla scelta anticipata del luogo di voto. Dopo aver ottenuto l’allargamento del campo d’azione della riforma in Commissione Affari costituzionali lo scorso 9 aprile, il partito guidato da Meloni lavora ora a un emendamento che punta a trasformare quella decisione politica in una soluzione operativa concreta. La strategia di FdI tra pragmatismo tecnico e gestione della polemica. Il movimento di Giorgia Meloni si trova a dover gestire le conseguenze di un passaggio parlamentare che ha acceso i riflettori sul tema dei residenti temporaneamente lontani dalla propria dimora abituale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Voto fuorisede: la mossa di FdI per inserirlo nella legge elettorale

Notizie correlate

Voto ai fuorisede, dopo lo stop al referendum FdI ci ripensa: sarà nella legge elettorale. Come funziona il modello «medico di base»Fratelli d’Italia adesso vuole dare sostanza alla bandierina piantata in commissione.

Legge elettorale, Fdi annuncia un emendamento per le preferenze: perché potrebbe essere solo una mossa tatticaPrima il partito dà l’ok a un testo che conferma il voto con listini bloccati, poi – travolto dalle polemiche – prova a mettere una pezza.

Tutti gli aggiornamenti

Sono una lavoratrice fuorisede e, per la prima volta nella mia vita, non sono riuscita a votareHo 35 anni e non ho mai saltato una tornata elettorale. O almeno è stato così fino a domenica 22 marzo quando, per la prima volta da quando ho il diritto di voto, sono stata costretta a non votare. vanityfair.it

Voto fuorisede, perché in Italia non è ancora possibile?Niente voto fuorisede per il referendum sulla giustizia. Mercoledì 28 gennaio la commissione Affari costituzionali della Camera ha respinto tutti gli emendamenti presentati dalle opposizioni al ... wired.it