Legge elettorale Fdi annuncia un emendamento per le preferenze | perché potrebbe essere solo una mossa tattica

Il partito ha approvato un emendamento che riguarda le preferenze nella legge elettorale, suscitando sospetti di una strategia tattica. In precedenza, aveva dato il consenso a un testo che prevedeva il conferimento del voto con listini bloccati, ma di fronte alle critiche ha tentato di rimediare. La mossa appare come un tentativo di rispondere alle polemiche senza modificare sostanzialmente la posizione iniziale.

Prima il partito dà l’ok a un testo che conferma il voto con listini bloccati, poi – travolto dalle polemiche – prova a mettere una pezza. Fratelli d’Italia annuncia che presenterà un emendamento in Parlamento per introdurre le preferenze nella nuova legge elettorale. Ad anticiparlo è il responsabile organizzazione del partito, Giovanni Donzelli. Il partito di Giorgia Meloni, pertanto, prima trova l’accordo notturno con gli alleati Lega, Forza Italia e Noi Moderati, poi sembra ripensarci. Dopo il deposito del testo della riforma al Senato, in tanti hanno rispolverato dieci anni di dichiarazioni di Meloni: “Non siamo disponibili alla riproposizione delle liste bloccate”, ribadiva a ogni occasione la premier. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Legge elettorale, Fdi annuncia un emendamento per le preferenze: perché potrebbe essere solo una mossa tattica La trattativa elettorale continua: FdI pronta a emendare e inserire le preferenzeOk l'accordo di maggioranza, ma Meloni vuole un emendamento per la reintroduzione delle preferenze: "Vediamo chi ci sta", dicono nel partito della... Legge elettorale, depositato il testo: proporzionale con premio, no preferenzeDopo un lungo lavoro di limatura, il centrodestra ha depositato alla Camera e al Senato il testo di riforma della legge elettorale. Altri contenuti e aggiornamenti legati alla news. Temi più discussi: Il centrodestra presenta il proporzionale con premio, subito scontro; Legge elettorale, sprint del centrodestra prima del referendum; La Giornata Parlamentare. Legge elettorale, c’è l’ostacolo delle preferenze. Scontro Nordio-Conte sul referendum; Legge elettorale, muro delle opposizioni: È una nuova legge truffa. Legge elettorale, Fdi annuncia un emendamento per le preferenze: perché potrebbe essere solo una mossa tatticaDopo l'accordo sul testo con liste bloccate, il partito di Meloni cambia rotta. Ma potrebbe essere solo una manovra per placare le polemiche ... ilfattoquotidiano.it Tre cose notevoli che devi sapere sulla nuova legge elettorale voluta dal centrodestraAddio ai collegi uninominali, turno di ballottaggio e il nome di chi aspira a Palazzo Chigi: cosa cambia con il testo voluto da Giorgia Meloni e dai suoi alleati ... today.it Legge elettorale, l’editoriale del direttore: «Anche stavolta si prospetta una splendida fregatura per gli elettori, speriamo che in Parlamento questa legge non passi, e provo subito a spiegare perché è un problema che ci riguarda tutti» #ilcentro - facebook.com facebook La nuova legge elettorale si basa su due principi. Il primo è quello della corretta rappresentanza della volontà popolare, con un proporzionale che assegna più dell’ottanta per cento dei seggi; il secondo quello della governabilità: il giorno dopo le elezioni sap x.com