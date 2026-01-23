Voto di scambio consigliere regionale e sindaco indagati nel Casertano

Nel Casertano, il consigliere regionale Giovanni Zannini di Forza Italia e il sindaco Pasquale Marrandino sono stati coinvolti in un’indagine per voto di scambio. La Procura di Santa Maria Capua Vetere ha notificato a Zannini un avviso di conclusione delle indagini riguardo alle elezioni comunali di Castel Volturno, tenutesi nel giugno 2024. La vicenda si inserisce in un contesto di approfondimenti giudiziari sulla trasparenza delle procedure elettorali.

Tempo di lettura: < 1 minuto Nuove guai giudiziari per il consigliere regionale di Forza Italia Giovanni Zannini, cui la Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere ha notificato tramite i carabinieri un avviso di conclusione indagini per voto di scambio in relazione alle elezioni comunali tenutesi a Castel Volturno nel giugno 2024, quando fu eletto l’attuale sindaco Pasquale Marrandino. L’avviso è stato notificato anche a quest’ultimo, così come al primo cittadino di San Cipriano d’Aversa Vincenzo Caterino, e sempre per voto di scambio politico-elettorale; in totale sono 9 le persone indagate nell’inchiesta dei sostituti Giacomo Urbano e Anna Ida Capone.🔗 Leggi su Anteprima24.it

