Al referendum sulla giustizia non ci sarà il voto per i fuorisede

Questa mattina si è scoperto che alle prossime elezioni referendarie sulla giustizia non si potrà votare anche dai comuni di residenza diversi da quello di iscrizione. Il governo non ha spiegato il motivo di questa scelta, lasciando molte domande irrisolte. Le opposizioni accusano il governo di aver evitato il voto dei fuorisede per paura di perdere consensi sulla riforma. La decisione rischia di ridurre la partecipazione e di creare tensioni tra chi vive lontano dalla propria città di iscrizione.

Al referendum costituzionale sulla riforma della giustizia, previsto per il 22 e 23 marzo, gli studenti e i lavoratori fuorisede non potranno votare nella città dove vivono. Mercoledì la maggioranza ha respinto gli emendamenti con cui l'opposizione aveva chiesto di introdurre il voto per i fuorisede, già adottato in via sperimentale per i referendum abrogativi dell'8 e 9 giugno del 2025 e alle elezioni europee del 2024. Il ministero dell'Interno sostiene che ora non ci sia abbastanza tempo per organizzare le procedure; secondo l'opposizione invece il governo avrebbe paura che i fuorisede possano votare contro la riforma.

Il governo ha deciso di bloccare il voto per i fuorisede alle prossime consultazioni referendarie.

Il 22 e 23 marzo si terrà il referendum sulla riforma della giustizia, deciso dal Consiglio dei ministri in data 12 gennaio 2026.

