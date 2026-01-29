referendum giustizia stop al voto per i fuorisede

Il governo ha deciso di bloccare il voto per i fuorisede alle prossime consultazioni referendarie. Fino a ora, gli studenti fuori sede potevano partecipare alle urne anche se studiavano lontano da casa, ma questa possibilità sarà eliminata. La misura riguarda i referendum su lavoro e cittadinanza in programma nel 2025, creando scompiglio tra gli studenti e le associazioni. La decisione ha già fatto discutere, con molti che chiedono chiarimenti e spiegazioni.

Sul voto ai fuorisede non si replica: se al referendum su lavoro e cittadinanza nel 2025 era stato possibile votare anche agli elettori che per motivi di studio, lavoro o salute erano temporaneamente domiciliati in un comune di una provincia diversa da quella di residenza, per la consultazione referendaria sulla giustizia in programma per il 22 e 23 marzo non ci sarà questa possibilità. La sperimentazione che era stata introdotta per la prima volta per le Europee del 2024 (ma solo per gli studenti fuorisede che dovevano registrarsi entro un mese prima del voto) è almeno per il momento sospesa. La commissione Affari costituzionali della Camera ha bocciato tutti gli emendamenti delle opposizioni al decreto Elezioni: le proposte di +Europa, Pd, Avs e Azione - che hanno ricevuto parere contrario del relatore e del governo - intendevano riconoscere il diritto di voto nel comune di domicilio agli «elettori che per motivi di studio, lavoro o cure mediche sono temporaneamente domiciliati in un comune situato in una provincia diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti». 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

La commissione parlamentare, guidata da Nazario Pagano di Forza Italia, ha respinto gli emendamenti che avrebbero permesso ai cittadini fuori sede di votare al referendum.

Questa volta il voto fuorisede non è stato previsto per il referendum.

