Voto a domicilio come fare richiesta per le amministrative | ecco chi può accedere e le scadenze

In vista delle elezioni amministrative previste per il 24 e 25 maggio, il Comune di Agrigento ha aperto la procedura per richiedere il voto a domicilio. Questa possibilità è rivolta agli elettori che, a causa di disabilità o gravi infermità, non possono lasciare la propria abitazione. Sono state annunciate le modalità di presentazione delle richieste e le scadenze da rispettare per accedere a questa forma di voto speciale.

In vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio, il Comune di Agrigento attiva la possibilità di voto domiciliare per gli elettori affetti da disabilità o gravi infermità che rendano impossibile l’allontanamento dalla propria abitazione. Si tratta di una misura prevista dalla normativa.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate L’ospedale di comunità. All’ex Grocco 38 posti per pazienti ’non gravi’. Ecco chi può accedereC’era molta attesa per l’inaugurazione al Centro servizi ex-Grocco di via della Pallotta del nuovo Ospedale di comunità di Perugia, la struttura,... Ciclone Harry, aperto il bando per i ristori alle imprese colpite: ecco come fare e le scadenzeI gestori di stabilimenti balneari e delle attività economiche e produttive lungo le coste siciliane danneggiate dal ciclone Harry potranno... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Elezioni comunali 2026: diritto di voto assistito e di voto a domicilio; Elezioni amministrative - Voto a domicilio per elettori impossibilitati ad allontanarsi dall’abitazione: modalità di richiesta; Elezioni Amministrative 2026 - voto domiciliare; Elezioni Amministrative Comunali del 24 e 25 Maggio 2026 - Presentazione domanda per voto domiciliare. Elezioni. I caregiver chiedono il voto a domicilio come per i loro familiari disabiliIl Comitato famiglie disabili rivolge un appello alle istituzioni per poter essere messi in condizione di esercitare il proprio diritto di voto Il caregiver familiare è quella persona che, ben lo ... disabili.com Orban riconosce la débacle: 'Si è chiusa un'era, ora rifondare la destra'. Prima intervista dopo il voto: 'Credevo nella vittoria, poi dolore e vuoto' #ANSA facebook Amnesty Ungheria: «Non abbiamo chiuso con Orbán. Ma questo voto è un’occasione storica» x.com