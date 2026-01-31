L’ospedale di comunità All’ex Grocco 38 posti per pazienti ’non gravi’ Ecco chi può accedere

L’inaugurazione del nuovo Ospedale di comunità a Perugia ha attirato molta gente. La struttura, all’ex Grocco di via della Pallotta, può ospitare fino a 38 pazienti non gravi. Chi può entrare? Le persone che hanno bisogno di assistenza breve e non sono in condizioni serie, ma che comunque richiedono cure continue. La struttura, finanziata con fondi Pnrr, è pronta a alleggerire il carico sugli altri reparti ospedalieri e offrire un punto di riferimento più vicino per i pazienti. L’obiettivo è garantire un’assistenza più

C'era molta attesa per l'inaugurazione al Centro servizi ex-Grocco di via della Pallotta del nuovo Ospedale di comunità di Perugia, la struttura, realizzata con fondi Pnrr (il costo complessivo è stato di 673.500 euro) e che dispone di 38 posti letto in due moduli ed offre ai pazienti un livello intermedio di cure e continuità assistenziale. Una scommessa importante per la cosiddetta " sanità territoriale " che orà dovrà essere messa in funzione al meglio, con il problema annoso della disponibilità di personale sanitario, la vera "croce" della sanità pubblica di questi tempi. All'inaugurazione, insieme al direttore della Asl 1, Emanuele Ciotti, c'erano fra gli altri la presidente della Regione Stefania Proietti, il vice Tommaso Bori, la presidente dell'Assemblea legislativa Sarah Bistocchi, l'europarlamentare Marco Squarta e la sindaca di Perugia Vittoria Ferdinandi.

