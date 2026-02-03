Ciclone Harry aperto il bando per i ristori alle imprese colpite | ecco come fare e le scadenze

Le imprese colpite dal ciclone Harry in Sicilia possono già prepararsi. A partire dal 17 febbraio, i gestori di stabilimenti balneari e attività lungo le coste danneggiate potranno presentare le richieste per i ristori. Il governo ha aperto il bando, con le scadenze già fissate, per aiutare le aziende a riprendere le attività più rapidamente.

I gestori di stabilimenti balneari e delle attività economiche e produttive lungo le coste siciliane danneggiate dal ciclone Harry potranno presentare le richieste per il contributo straordinario a partire dal 17 febbraio. L’avviso, approvato lo scorso 29 gennaio dal governo Schifani, è stato.🔗 Leggi su Messinatoday.it

Approfondimenti su Ciclone Harry

L’assessorato regionale dell’Agricoltura ha pubblicato un avviso per le imprese agricole colpite dal ciclone “Harry”.

La Regione Siciliana ha dato il via ai primi ristori per le imprese colpite dal ciclone Harry.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Ciclone Harry

Argomenti discussi: Ciclone Harry, la Regione approva bando ristori per le aziende danneggiate; ASMEL VICINA AI TERRITORI COLPITI DAL CICLONE HARRY: PIATTAFORMA GRATUITA PER GLI AFFIDAMENTI D’URGENZA; Ciclone Harry e frana di Niscemi: Caritas Italiana al fianco delle comunità colpite; Il ciclone Harry e quel silenzio imbarazzante della politica sul consumo di suolo lungo le coste.

Ciclone Harry, nel corso di Uno Mattina il presidente del consiglio nazionale Anci Marco Fioravanti lancia raccolta fondi: Un supporto concreto alle comunità in difficoltàIl nuovo anno si è aperto con una piaga venuta ad acuirsi recentemente. Il tema della sicurezza oggi rappresenta un obiettivo da raggiungere e ... picenonews24.it

CICLONE HARRY: NISCEMI EPICENTRO DI UN DISASTRO ESTESO A MEZZO SUD ITALIA. TRASMISSIONE A PIU’ VOCI TRA SICILIA E CALABRIALa frana che incombe su Niscemi, in Sicilia, è solo l'occhio del ciclone, quello della devastazione ambientale e sociale che un altro ciclone - Harry - ha scoperchiato. Su Radio Onda d'Urto una trasmi ... radiondadurto.org

Il ciclone Harry ha messo a dura prova il nostro territorio, ma la Calabria sa come rispondere: con il coraggio di chi non si arrende Il Network LaC resta al fianco della Locride, pronti a rialzarci insieme, più uniti e forti di prima - facebook.com facebook

Si è detto che il ciclone Harry non ha fatto vittime. Vero, se ci si ferma alla terraferma. Falso, se si alza lo sguardo di qualche miglio verso il mare. Quelli non contano Non hanno volti. E quando non hai un volto puoi anche morire due volte: in mare e nel silenz x.com