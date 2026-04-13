Von der Leyen ' chiusura di Hormuz un danno ci sia libertà navigazione'

Durante un dibattito recente, sono stati discussi gli effetti economici della crisi in Medio Oriente, con particolare attenzione alla possibile chiusura dello stretto di Hormuz. La presidente della Commissione europea ha affermato che la chiusura rappresenterebbe un danno e ha chiesto che venga mantenuta la libertà di navigazione in quella zona. La discussione si è concentrata sull'importanza di preservare le rotte commerciali e sulla stabilità della regione.

"Abbiamo avuto un dibattito orientativo in particolare sull' impatto economico della crisi in Medio Oriente. La chiusura dello Stretto di Hormuz rappresenta un danno e la libertà di navigazione è di primaria importanza". Lo ha detto Ursula von der Leyen in conferenza stampa dopo la riunione della Commissione sulla crisi in Medio Oriente.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Von der Leyen, 'chiusura di Hormuz un danno, ci sia libertà navigazione' Costa e Von der Leyen in Ucraina: "La pace sia alle condizioni di Kiev"A quattro anni dall’invasione russa i vertici dell’Ue tornano a Kiev per ribadire il loro sostegno politico, militare e finanziario. Leggi anche: Von der Leyen “La pace sia alle condizioni dell’Ucraina”