labbra effetto plump tra selfie dysmorphia e cosmetici rimpolpanti

Nell’epoca dei social, sempre più persone cercano labbra più grandi e turgide, spesso usando cosmetici o ricorrendo a filler. La voglia di apparire perfetti sui selfie alimenta questa corsa, alimentata anche dalla selfie dysmorphia, un desiderio irrealistico di cambiare il proprio aspetto a causa dei filtri e delle app di editing. Le immagini che circolano online spingono molti a desiderare labbra più piene, creando una vera e propria ossessione tra giovani e meno giovani.

Nell'epoca dei social l' ossessione per le labbra turgide non conosce limiti d'età. Un fenomeno legato a doppio filo con la selfie dysmorphia o dismorfia da filtri, una profonda insoddisfazione per il proprio aspetto legato all'uso eccessivo di filtri e app di editing sui social media. "In effetti avere labbra voluminose è diventato un indicatore di giovinezza, ma per alcune persone si è trasformata in una vera e propria ossessione. Risultato? Un aumento esponenziale sia delle procedure di medicina estetica, in particolare dei filler, sia della richiesta di prodotti ad azione volumizzante", segnala a LaSalute di LaPresse la farmacista cosmetologa Myriam Mazza.

