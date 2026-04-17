Volpato e Nzola condannano il Como Sassuolo vince 2-1

Nel primo tempo di Sassuolo e Como, terminato con il risultato di 2-1, sono avvenuti i momenti decisivi. Le reti sono state segnate negli ultimi minuti della prima frazione di gioco. La partita si è svolta nella 33esima giornata di campionato e si è conclusa con la vittoria del Sassuolo. I marcatori principali sono stati Volpato e Nzola.

REGGIO EMILIA - Succede tutto negli ultimi minuti del primo tempo nel match tra Sassuolo e Como che apre la 33esima giornata di campionato. Al Mapei i gol di Volpato e Nzola regalano tre punti e il provvisorio nono posto ai neroverdi. Agli ospiti non basta la rete di Nico Paz, finisce 2-1. Per i lariani, attesi martedì dalla semifinale di ritorno di Coppa Italia con l'Inter, è la seconda sconfitta consecutiva. Grosso orfano di Berardi e con Pinamonti in panchina: nel tridente con Laurientè c'è Volpato sulla fascia opposta e Nzola riferimento centrale. Ampie rotazioni per Fabregas tra difesa e centrocampo, davanti Morata e non Douvikas, però la trequarti è confermata con Diao e Baturina larghi e Nico Paz libero di svariare.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Volpato e Nzola condannano il Como, Sassuolo vince 2-1 Notizie correlate Sassuolo-Como 2-1: Volpato e Nzola decisivi per GrossoReggio Emilia, 17 aprile 2026 - Il Sassuolo mette la freccia e sorpassa la Lazio, salendo a quota 45 punti. Pagelle Sassuolo Como, Volpato e Nzola decisivi! Non basta il gol di Nico Paz – I VOTILocatelli Juve, rinnovo fino al 2030: il capitano bianconero firma il nuovo accordo! E spunta una novità in vista della sfida col Bologna…...