Volley missione compiuta per l’Elettromeccanica Angelini che reagisce alla pressione | 3-0 a Scandicci
L’Elettromeccanica Angelini di Cesena ha conquistato una vittoria netta contro Scandicci, vincendo 3-0. La squadra ha dimostrato carattere e determinazione, rispondendo bene alla pressione in una partita importante. La vittoria permette ai romagnoli di mantenere saldo il loro cammino in campionato.
Con la pressione aumentata dopo i risultati inaspettati di sabato (su tutti quello dell’inseguitrice Anderlini, penultima, che stende la capolista Ravenna) le bianconere hanno risposto con maturità Missione compiuta: serviva una vittoria e l’Elettromeccanica Angelini Cesena ha centrato l’obiettivo con autorità. Nello scontro diretto con l’ultima della classe Scandicci, era fondamentale una prova concreta e il 3-0 finale (25-21, 25-17, 25-19) lo conferma senza esitazioni. Con la pressione aumentata dopo i risultati inaspettati di sabato (su tutti quello dell’inseguitrice Anderlini, penultima, che stende la capolista Ravenna) le bianconere hanno risposto con maturità: inseguono solamente nel primo set, recuperano e accelerano sul finale; poi non si voltano più indietro e gestiscono con sicurezza il match nei parziali successivi.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Volley femminile, ultima d’andata per l’Elettromeccanica Angelini: sfida alla capolista Ravenna
L’Elettromeccanica Angelini Cesena si prepara all’ultima giornata del girone d’andata del campionato di volley femminile.
Volley Club B1 femminile, l’Elettromeccanica Angelini si arrende alla legge della capolista Ravenna
Nel match valido per la Serie B femminile, l’Elettromeccanica Angelini Cesena affronta la capolista Ravenna.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Si apre domani, sabato 7 febbraio, dopo due settimane di riposo, sul campo dell’OSGB Volley il girone di ritorno di Serie B1 per l’Elettromeccanica Angelini Cesena, chiamata ad una seconda parte di stagione decisiva nella corsa verso la salvezza. facebook
Elettromeccanica Angelini Cesena fermata dalla capolista Ravenna x.com