Volley missione compiuta per l’Elettromeccanica Angelini che reagisce alla pressione | 3-0 a Scandicci

L’Elettromeccanica Angelini di Cesena ha conquistato una vittoria netta contro Scandicci, vincendo 3-0. La squadra ha dimostrato carattere e determinazione, rispondendo bene alla pressione in una partita importante. La vittoria permette ai romagnoli di mantenere saldo il loro cammino in campionato.

Con la pressione aumentata dopo i risultati inaspettati di sabato (su tutti quello dell’inseguitrice Anderlini, penultima, che stende la capolista Ravenna) le bianconere hanno risposto con maturità Missione compiuta: serviva una vittoria e l’Elettromeccanica Angelini Cesena ha centrato l’obiettivo con autorità. Nello scontro diretto con l’ultima della classe Scandicci, era fondamentale una prova concreta e il 3-0 finale (25-21, 25-17, 25-19) lo conferma senza esitazioni. Con la pressione aumentata dopo i risultati inaspettati di sabato (su tutti quello dell’inseguitrice Anderlini, penultima, che stende la capolista Ravenna) le bianconere hanno risposto con maturità: inseguono solamente nel primo set, recuperano e accelerano sul finale; poi non si voltano più indietro e gestiscono con sicurezza il match nei parziali successivi.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

L’Elettromeccanica Angelini Cesena si prepara all’ultima giornata del girone d’andata del campionato di volley femminile.

Nel match valido per la Serie B femminile, l’Elettromeccanica Angelini Cesena affronta la capolista Ravenna.

