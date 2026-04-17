Voli a rischio l’allarme | In Europa carburante solo per 6 settimane

In Europa, i voli sono a rischio a causa di una riduzione delle forniture di carburante. La chiusura dello Stretto di Hormuz, un passaggio chiave per il commercio mondiale di petrolio, sta limitando l’approvvigionamento di cherosene, che ora potrebbe durare solo sei settimane. Questa situazione sta creando preoccupazioni nel settore del trasporto aereo, con possibili ripercussioni sulle operazioni di volo nei prossimi mesi.

L’Europa del trasporto aereo entra in una fase di "conto alla rovescia" senza precedenti. La chiusura dello Stretto di Hormuz, punto di transito del 20% del commercio di petrolio mondiale, sta strozzando le forniture di cherosene. Secondo Fatih Birol, direttore dell’Agenzia Internazionale dell’Energia (AIE), il Vecchio Continente dispone di un'autonomia residua di circa sei settimane. Superato questo orizzonte, l a carenza di carburante non sarà più un timore statistico, ma si tradurrà nella cancellazione sistematica di voli come risultato del deficit di jet fuel. Carenza di jet fuel, il rischio di una paralisi operativa. Il rischio di una paralisi operativa è imminente: l'ente aeroportuale ACI Europe stima che le criticità potrebbero concretizzarsi già alla fine di questo mese.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Voli a rischio, l’allarme: “In Europa carburante solo per 6 settimane” Vol 236AT : comment cet Airbus A330 s’est-il retrouvé sans carburant - Documentaire Crash - GPN Notizie correlate Leggi anche: Aerei, crisi carburante: l?Europa ha scorte solo per 6 settimane. Voli estivi a rischio, allarme su possibili cancellazioni Voli a rischio in Europa: allarme carburante, “alcuni Paesi hanno scorte solo per 8-10 giorni”L’Europa si trova a fronteggiare una crescente emergenza legata al carburante per l’aviazione, con possibili ripercussioni sul traffico aereo estivo. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: L'allarme degli aeroporti Ue: 'Tre settimane, poi voli a rischio'; Il dossier. Voli a rischio tra pochi mesi: ecco le garanzie per i passeggeri; Voli in Europa, sale l'allarme cherosene. Estate a rischio: solo 2 Paesi con riserve fino a 90 giorni; Voli a rischio per carenza carburante, meglio prenotare o aspettare?. Allarme cherosene in Europa, voli a rischio già da maggio: Solo 2 Paesi con riserve fino a 90 giorniL’allarme cherosene in Europa aumenta e rischia di portare alla cancellazione di migliaia di voli entro la prossima estate. Secondo quanto scrive il Corriere della Sera, infatti, le attuali riserve di ... tpi.it Voli estivi a rischio, l'ultimo carico di cherosene arriva il 9 aprile. Dai tagli ai rincari dei biglietti, ecco cosa può succedereAltre due settimane di missili e scarse possibilità di raggiungere un’intesa pacifista tra Stati Uniti e Israele da una parte e ... msn.com Gli aeroporti abbandonati: storie di voli interrotti Guarda le immagini - facebook.com facebook Crisi del carburante, il direttore dell’AIE avverte: “L’Europa ha circa 6 settimane di riserve per i voli” x.com