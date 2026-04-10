In Europa si sta verificando un aumento delle preoccupazioni riguardo alle scorte di carburante per l’aviazione, con alcuni Paesi che dispongono di riserve sufficienti solo per otto o dieci giorni. Questa situazione ha sollevato timori riguardo alla sicurezza e alla continuità dei voli durante il periodo estivo, poiché le scorte limitate potrebbero influenzare il traffico aereo nella regione.

L’Europa si trova a fronteggiare una crescente emergenza legata al carburante per l’aviazione, con possibili ripercussioni sul traffico aereo estivo. Le scorte di cherosene negli aeroporti europei, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, potrebbero esaurirsi tra la seconda e la terza settimana di maggio, aprendo uno scenario critico per la tenuta delle rotte commerciali nei mesi di maggiore mobilità. La situazione appare disomogenea tra i vari Stati membri. Solo due Paesi disporrebbero di riserve strategiche sufficienti fino a 90 giorni, mentre l’Italia si collocherebbe in una fascia intermedia, con disponibilità stimata tra i 30 e i 60 giorni. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Voli a rischio in Europa: allarme carburante, “alcuni Paesi hanno scorte solo per 8-10 giorni”

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