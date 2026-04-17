Voli a rischio in Europa tra 6 settimane? Crisi di Hormuz e effetto sul traffico aereo

Tra circa sei settimane, alcune rotte europee potrebbero essere interessate da problemi legati alla disponibilità di carburante per gli aerei. La situazione nasce da una crisi legata allo Stretto di Hormuz, che ha già causato tensioni nel mercato energetico e potrebbe influenzare il traffico aereo nella regione. Le autorità e le compagnie aeree stanno monitorando attentamente le scorte di carburante e le possibili ripercussioni sulla programmazione dei voli.

(Adnkronos) – Voli a rischio in Europa tra sei settimane, quando potrebbe cominciare a scarseggiare il carburante per gli aerei. E' l'allarme lanciato da Fatih Birol, direttore esecutivo dell'Agenzia Internazionale dell'Energia, che delinea lo scenario legato alla chiusura dello Stretto di Hormuz, determinante per il 20% del commercio del petrolio mondiale. Il braccio di mare,.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Notizie correlate Leggi anche: La crisi energetica si sposta sugli aeroporti: in Europa voli a rischio entro tre settimane Crisi in Medio Oriente, forti ripercussioni sul traffico aereo: a Orio cancellati voli per Dubai, Tel Aviv e SharjahL’attacco congiunto di Usa e Israele contro l’Iran, con successiva risposta di Teheran, ha cambiato i piani nei cieli: fatto rientrare ad Amman il... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Voli a rischio in Europa tra 6 settimane? Crisi di Hormuz e effetto sul traffico aereo; Voli a rischio per la chiusura di Hormuz; Crisi Stretto di Hormuz, voli estivi e assicurazioni: cosa fare se si ha un volo prenotato; Allarme UE: Aeroporti senza carburante se Hormuz non riapre in 3 settimane. Il cherosene ancora disponibile per sei settimane: lo Stretto di Hormuz mette a rischio voli, diesel e crescita europeaPrevisti possibili possibili razionamenti e rincari. IATA ha indicato che tra il 25% e il 30% della domanda europea di jet fuel origina dal Golfo Persico o transita comunque attraverso quell’area ... lasicilia.it Voli a rischio cancellazione per crisi del carburante, lo spettro dell'ultimo carico di cherosene in arrivoLa crisi del carburante dovuta alla guerra in Iran colpisce il trasporto aereo: senza il cherosene necessario si rischia la cancellazione di voli ... virgilio.it FAO: La prolungata crisi dello Stretto di Hormuz potrebbe trasformarsi in una catastrofe agroalimentare globale. Il capo economista sollecita azioni politiche preventive per mitigare la crisi dei prezzi e dell'offerta di fattori produttivi agroalimentari chiave. Trump - facebook.com facebook La crisi di #Hormuz non è una parentesi: armatori e industrie europee stanno già ristrutturando rotte e catene della #logistica #trasporto #merce #strada x.com