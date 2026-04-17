Voli a rischio in Europa tra 6 settimane? Crisi di Hormuz e effetto sul traffico aereo

Da periodicodaily.com 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Tra circa sei settimane, alcune rotte europee potrebbero essere interessate da problemi legati alla disponibilità di carburante per gli aerei. La situazione nasce da una crisi legata allo Stretto di Hormuz, che ha già causato tensioni nel mercato energetico e potrebbe influenzare il traffico aereo nella regione. Le autorità e le compagnie aeree stanno monitorando attentamente le scorte di carburante e le possibili ripercussioni sulla programmazione dei voli.

(Adnkronos) – Voli a rischio in Europa tra sei settimane, quando potrebbe cominciare a scarseggiare il carburante per gli aerei. E' l'allarme lanciato da Fatih Birol, direttore esecutivo dell'Agenzia Internazionale dell'Energia, che delinea lo scenario legato alla chiusura dello Stretto di Hormuz, determinante per il 20% del commercio del petrolio mondiale. Il braccio di mare,.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Notizie correlate

Leggi anche: La crisi energetica si sposta sugli aeroporti: in Europa voli a rischio entro tre settimane

Crisi in Medio Oriente, forti ripercussioni sul traffico aereo: a Orio cancellati voli per Dubai, Tel Aviv e SharjahL’attacco congiunto di Usa e Israele contro l’Iran, con successiva risposta di Teheran, ha cambiato i piani nei cieli: fatto rientrare ad Amman il...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Voli a rischio in Europa tra 6 settimane? Crisi di Hormuz e effetto sul traffico aereo; Voli a rischio per la chiusura di Hormuz; Crisi Stretto di Hormuz, voli estivi e assicurazioni: cosa fare se si ha un volo prenotato; Allarme UE: Aeroporti senza carburante se Hormuz non riapre in 3 settimane.

crisi di hormuz voli a rischio inIl cherosene ancora disponibile per sei settimane: lo Stretto di Hormuz mette a rischio voli, diesel e crescita europeaPrevisti possibili possibili razionamenti e rincari. IATA ha indicato che tra il 25% e il 30% della domanda europea di jet fuel origina dal Golfo Persico o transita comunque attraverso quell’area ... lasicilia.it

crisi di hormuz voli a rischio inVoli a rischio cancellazione per crisi del carburante, lo spettro dell'ultimo carico di cherosene in arrivoLa crisi del carburante dovuta alla guerra in Iran colpisce il trasporto aereo: senza il cherosene necessario si rischia la cancellazione di voli ... virgilio.it

Cerca altre news e video sullo stesso tema.