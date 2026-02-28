Crisi in Medio Oriente forti ripercussioni sul traffico aereo | a Orio cancellati voli per Dubai Tel Aviv e Sharjah

Una crisi in Medio Oriente ha portato alla cancellazione di voli da Orio verso Dubai, Tel Aviv e Sharjah. L’attacco militare congiunto di Stati Uniti e Israele contro l’Iran, seguito dalla reazione di Teheran contro le basi militari americane nella regione del Golfo, ha provocato esplosioni in Qatar, Kuwait, Bahrain ed Emirati Arabi. Le conseguenze si riflettono sul traffico aereo che interessa l’aeroporto di Orio.

L’attacco congiunto di Usa e Israele contro l’Iran, con successiva risposta di Teheran, ha cambiato i piani nei cieli: fatto rientrare ad Amman il volo che sarebbe dovuto atterrare a Bergamo alle 15 Programmazione rivista anche all’aeroporto di Orio alo Serio, dove hanno subito variazioni i voli in direzione Dubai, atterrati in ritardo e che non riprenderanno il volo in direzione degli Emirati Arabi. Fermato anche il volo per Tel Aviv, mentre è decollato ma poi rientrato in Giordania il volo che avrebbe dovuto arrivare da Amman alle 15. Non arriverà a Bergamo, in serata, nemmeno quello da Sharjah, con conseguente annullamento anche del successivo collegamento in direzione contraria. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Medio Oriente, Ita Airways cancella le rotte: sospesi i voli per Tel Aviv e stop su DubaiFiumicino, 28 febbraio 2026 – La crisi in Medio Oriente, dove è in corso l’offensivo in Iran da parte di Stati Uniti ed Israeli con forti...

Israele e Usa attaccano l’Iran, la minaccia di Teheran sulle basi Usa in Medio Oriente. Missili su Tel Aviv. Colpita Riad, l’Arabia Saudita: «Potremmo rispondere»Israele ha lanciato un attacco militare contro l’Iran, definito «preventivo» dal ministro della Difesa israeliano Israel Katz «per rimuovere le...

