La crisi energetica si sta estendendo agli aeroporti europei, con preoccupazioni sulla possibilità di riduzioni o cancellazioni di voli entro le prossime tre settimane. Le autorità e le compagnie aeree stanno monitorando attentamente la situazione, che potrebbe influenzare la programmazione dei voli e la gestione degli aeroporti. La questione riguarda principalmente le riserve di energia e le forniture di carburante.

L’emergenza non è finita. Anzi, quella degli aeroporti europei deve ancora iniziare. A lanciare l’allarme è il Financial Times, spiegando che gli scali europei rischiano di dover fronteggiare una carenza “sistemica” di carburante per gli aerei nel caso in cui lo Stretto di Hormuz non venga completamente riaperto entro tre settimane. Le riserve di carburante per gli aerei, avverte Aci Europe (che rappresenta gli aeroporti dell’Ue), si stanno esaurendo. Inoltre, “l’impatto delle attività militari” sta complicando la situazione, mettendo a dura prova le forniture. L’allarme, visionato dal giornale britannico, è riportato in una lettera inviata da Aci Europe al commissario europeo ai Trasporti, Apostolos Tzitzikostas. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - La crisi energetica si sposta sugli aeroporti: in Europa voli a rischio entro tre settimane

Ft, 'aeroporti Ue a rischio carburante entro tre settimane'Gli aeroporti europei rischiano una carenza "sistemica" di carburante per aerei se lo Stretto di Hormuz non verrà completamente riaperto entro tre...

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