Lavora nel marketing finanziario | stage retribuito a Roma

L’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale ha avviato una selezione per uno stage retribuito nel settore del marketing finanziario. La posizione si trova presso la sede di Roma e riguarda un tirocinio specialistico nell’area Marketing e Prodotti. La richiesta è rivolta a candidati interessati a inserirsi nel settore e in possesso di specifici requisiti di formazione. Le candidature sono state aperte recentemente e resteranno disponibili fino alla chiusura delle selezioni.

L’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale (ICSC) ha aperto le selezioni per un nuovo tirocinio specialistico nell’area Marketing e Prodotti presso la propria sede di Roma. L’iniziativa, pensata per laureati o laureandi in ambito economico, prevede un percorso formativo della durata di sei mesi con riconoscimento di un compenso economico. Questa opportunità professionale si inserisce nel contesto operativo dell’ente romano, che dal 1958 opera come Istituto per il Credito Sportivo (ICS). La struttura ha vissuto una trasformazione significativa lo scorso 1° luglio 2024, diventando una Società per Azioni di diritto singolare con l’attuale denominazione di Istituto per il Credito Sportivo e Culturale S.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lavora nel marketing finanziario: stage retribuito a Roma Leggi anche: Ferrari, stage retribuito in Comunicazione e Social Media: requisiti e come candidarsi Inter, Lautaro lavora senza sosta: nel mirino il rientro contro la RomaImmaginate una casa con un salone molto generoso e, questo, immaginatelo pieno di palloncini bianchi e celesti che colorano il soffitto.