Oggi, la presidente del Consiglio si trova a Parigi per partecipare a un vertice organizzato dal presidente francese. L'incontro si concentra sulla questione di Hormuz, con l'obiettivo di discutere le strategie comuni e le preoccupazioni legate alla regione. La visita si inserisce in una serie di incontri tra i due leader, che proseguono con l'intento di rafforzare la cooperazione bilaterale.

La presidente del Consiglio sarà in Francia per il vertice organizzato dal presidente Emmanuel Macron e dal premier britannico Keir Starmer. L’Europa, più volte criticata dal presidente americano Donald Trump con attacchi diretti anche alla premier italiana, cerca una linea comune e una strategia in relazione alla ‘via del petrolio’ paralizzata da settimane dall’Iran e sottoposta da giorni al blocco navale degli Stati Uniti. Al summit, che dovrebbe coinvolgere circa 40 paesi, parteciperà anche il cancelliere tedesco Friedrich Merz, come evidenzia la Bild. La Germania, quando la guerra tra Usa e Iran sarà terminata, sarebbe disposta a schierare navi per sminare lo Stretto e mettere in sicurezza il braccio di mare determinante per il 20% del commercio del petrolio mondiale.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - “Volenterosi per Hormuz”, Meloni oggi a Parigi

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