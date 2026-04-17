Meloni oggi a Parigi Europa discute piano per Stretto di Hormuz

Oggi, la presidente del Consiglio si trova a Parigi per partecipare a un vertice sullo Stretto di Hormuz, organizzato dal presidente francese e dal primo ministro britannico. La riunione coinvolge rappresentanti di diversi paesi europei e mira a discutere questioni legate alla sicurezza e alla stabilità della regione. La partecipazione italiana si inserisce in un quadro di incontri internazionali dedicati alla gestione delle tensioni in quella zona strategica.

(Adnkronos) – Giorgia Meloni oggi a Parigi per il vertice sullo Stretto di Hormuz. La presidente del Consiglio sarà in Francia per il vertice organizzato dal presidente Emmanuel Macron e dal premier britannico Keir Starmer. L'Europa, più volte criticata dal presidente americano Donald Trump con attacchi diretti anche alla premier italiana, cerca una linea comune. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Leggi anche: Meloni ora tenta la sponda con Macron e va a Parigi: il piano europeo per riaprire lo stretto di Hormuz Hormuz: Meloni alla conferenza di Parigi per la navigazione nello StrettoROMA – La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, domani, venerdì 17 aprile, alle ore 14 parteciperà alla Conferenza sulla navigazione marittima... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Meloni oggi a Parigi, Europa discute piano per Stretto di Hormuz; Meloni domani a Parigi per il vertice sullo Stretto di Hormuz; Meloni fa la volenterosa ma senza carte in mano; Meloni dopo gli attacchi di Trump: sceglie la via del silenzio e si prepara a volare a Parigi per il vertice su Hormuz con Macron, Merz e Starmer. Meloni oggi a Parigi, Europa discute piano per Stretto di HormuzVertice promosso da Macron e Starmer. Trump tira dritto: Il blocco navale è splendido Giorgia Meloni oggi a Parigi per il vertice sullo Stretto di Hormuz. La presidente del Consiglio sarà in Francia ... adnkronos.com Meloni oggi al vertice dei Volenterosi per Hormuz, si studia missione europea per le attività di sminamentoGiorgia Meloni vola a Parigi e partecipa alla conferenza sul blocco a Hormuz, organizzata da Emmanuel Macron, con Keir Starmer e Friedrich Merz. Al centro, c'e una possibile spedizione ... ilmattino.it Cina: a veto a bozza risoluzione Stretto di Hormuz ha evitato escalation Il 16 aprile, in un suo intervento nell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Fu Cong, rappresentante permanente della Cina presso le Nazioni Unite, ha affermato che il veto della Cina - facebook.com facebook Meloni domani a Parigi per il vertice sullo Stretto di Hormuz x.com