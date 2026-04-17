Meloni oggi a Parigi Europa discute piano per Stretto di Hormuz

Da webmagazine24.it 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, la presidente del Consiglio si trova a Parigi per partecipare a un vertice sullo Stretto di Hormuz, organizzato dal presidente francese e dal primo ministro britannico. La riunione coinvolge rappresentanti di diversi paesi europei e mira a discutere questioni legate alla sicurezza e alla stabilità della regione. La partecipazione italiana si inserisce in un quadro di incontri internazionali dedicati alla gestione delle tensioni in quella zona strategica.

(Adnkronos) – Giorgia Meloni oggi a Parigi per il vertice sullo Stretto di Hormuz. La presidente del Consiglio sarà in Francia per il vertice organizzato dal presidente Emmanuel Macron e dal premier britannico Keir Starmer. L'Europa, più volte criticata dal presidente americano Donald Trump con attacchi diretti anche alla premier italiana, cerca una linea comune. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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