Oggi si tiene a Parigi un vertice convocato dal presidente francese con i rappresentanti di diversi paesi per discutere il piano di sminamento dello Stretto. La leader del governo italiano ha partecipato all'incontro, mentre il leader di un partito di opposizione ha dichiarato che una missione a Hormuz dovrebbe essere avviata solo se approvata dall’Onu. La riunione si concentra sulle questioni di sicurezza e cooperazione nella regione.

Giorgia Meloni, a quanto apprende La Verità, parteciperà in presenza, oggi a Parigi, al vertice dei cosiddetti «volenterosi»: circa quaranta leader, molti collegati in videoconferenza, sono attesi alla riunione convocata dal presidente francese Emmanuel Macron e dal premier britannico Keir Starmer. Sul tavolo del summit, la riapertura in sicurezza dello Stretto di Hormuz. L’impegno dei «volenterosi», però, come più volte sottolineato dalla Verità a proposito di una eventuale partecipazione italiana alla missione, è subordinato alla stabilizzazione del cessate il fuoco tra Usa e Israele da una parte e Iran dall’altra. Fino a quando la guerra...🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Meloni vola a Parigi dai volenterosi. Merz: missione Hormuz se c’è l’Onu

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