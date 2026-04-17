Vlahovic nel mirino del Milan | piano Nkunku per il colpo shock

Il Milan si trova a valutare un possibile trasferimento di un attaccante di livello internazionale, in vista di un mercato in fermento. La Juventus ha deciso di sospendere le trattative per il rinnovo di uno dei suoi giocatori chiave, creando una situazione di incertezza e aprendo nuove possibilità per le altre squadre. Nel frattempo, il club rossonero sta studiando un piano per rafforzare l’attacco con un colpo di grande impatto.

Il italiano si prepara a un possibile terremoto tattico e societario con la Juventus che decide di congelare le trattative per il rinnovo di Vlahovic, aprendo di fatto una finestra di opportunità per il Milan. Mentre il club bianconero attende la fine della stagione prima di sedersi al tavolo con l’entourage del giocatore serbo, i rossoneri pianificano una mossa strutturale basata sulla cessione di Nkunku per finanziare l’operazione. La situazione attorno allo stipendio dell’attaccante della Juventus è diventata complessa dopo che il direttore Damien Comolli ha confermato che non ci saranno aggiornamenti imminenti sulla sua posizione contrattuale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Vlahovic nel mirino del Milan: piano Nkunku per il colpo shock Notizie correlate Calciomercato, primo colpo del Milan: preso Kostic. Paragone con Vlahovic. Ecco il pianoCalciomercato Milan, è arrivato il primo colpo del mercato estivo per la dirigenza rossonera e si tratta del giovane attaccante Andrej Kostic in... Leggi anche: Milan, Mateta torna nel mirino: tutto dipende da Nkunku Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: La Juventus non accelererà il rientro di Vlahovic: il match nel mirino del centravanti serbo; Calciomercato Milan, Vlahovic torna di moda: i dettagli; Gli obiettivi di mercato della Juve: nel mirino alcuni big che saranno liberi a costo zero; Milan, nuovo assalto a Vlahovic: è la priorità per l'attacco. Milan, nuovo assalto a Vlahovic: è la priorità per l'attaccoSecondo round alle porte in vista del prossimo mercato. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport , Dusan Vlahovic è tornato nel mirino del Milan. I rossoneri studiano ... fantacalcio.it Vlahovic con Leao: Milan, via un altro attaccanteI rossoneri sono a caccia del centravanti: risalgono le quotazioni del calciatore serbo. Il punto della situazione Dusan Vlahovic al Milan, una pista non ancora tramontata. Nei giorni scorsi si era pa ... milanlive.it Vlahovic ancora nelle mire di Allegri Voi lo vedreste bene al Milan - facebook.com facebook Milan, Allegri chiede anche rinforzi di esperienza: per l'attacco i nomi sono Lewandowski, Vlahovic e Dybala. Per il centrocampo Goretzka x.com