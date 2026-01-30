Milan Mateta torna nel mirino | tutto dipende da Nkunku

Il Milan pensa di riaprire la trattativa per Jean-Philippe Mateta. La società rossonera sta valutando l’ipotesi di portare in Italia l’attaccante francese del Crystal Palace, che ha ancora due anni di contratto. La decisione dipende molto anche dal futuro di Nkunku.

Il Milan torna a muoversi con decisione sul mercato degli attaccanti e riapre il dossier Jean-Philippe Mateta, centravanti francese del Crystal Palace sotto contratto fino a giugno 2027. Il club rossonero valuta l’operazione nelle ultime settimane di mercato, con una possibile accelerazione immediata o rinviata all’estate, a seconda degli sviluppi legati al futuro di Christopher Nkunku. Mateta, il Milan ci riprova. Il nome di Jean-Philippe Mateta non è nuovo a AC Milan. Già seguito nei mesi scorsi, il centravanti del Crystal Palace è tornato d’attualità con una valutazione che oscilla tra i 30 e i 35 milioni di euro più bonus.🔗 Leggi su Stilejuventus.com

Approfondimenti su Milan Mateta

La vigilia di un weekend importante per il Milan.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Milan Mateta

Argomenti discussi: Milan-Mateta, passi avanti nella notte: c'è l'accordo col Palace. Può arrivare subito se...; Il Milan irrompe su Mateta, la Juventus insiste per Kolo Muani; Serie A, Calciomercato Milan – Clamoroso accordo per Mateta: le ultimissime; Il Milan torna su Mateta: sondaggio col Crystal Palace dopo i contatti con la Juventus, la risposta del club inglese.

Milan su Mateta, accordo di massima con il Crystal Palace: detta i tempi Nkunku, sondato dalla RomaI rossoneri tornano sulle tracce del centravanti francese, che sperava in un rilancio della Juventus ed è anche nel mirino del Nottingham Forest. msn.com

Via Nkunku e dentro Mateta, il Milan cambia in attacco sul gongIl Milan è pronto a cambiare l'attacco in vista della seconda parte di stagione con i rossoneri pronti a cedere Nkunku e prendere Mateta ... calciomercato.it

Accordo di massima per #Mateta a 30 milioni. Il #Milan e il Crystal Palace hanno raggiunto un'intesa per l'attaccante francese. Il Milan proverà a prenderlo subito, con alcuni incastri che riguardano le uscite, altrimenti affare per l'estate. x.com

Di Marzio: "#Milan e Crystal Palace, intesa di massima per #Mateta. Da capire se ..." - facebook.com facebook