La Juventus sta lavorando per convincere Dusan Vlahovic a firmare un nuovo contratto. Nei prossimi giorni, i dirigenti aspettano una risposta definitiva dal bomber serbo, che potrebbe rinnovare o meno. La società spera di chiudere presto la trattativa, ma non è ancora detto che si arrivi alla firma. Intanto, il giocatore continua ad allenarsi con il gruppo, lasciando aperte tutte le possibilità.

Rinnovo Vlahovic, ecco lo scenario per il prolungamento del contratto del bomber serbo. Perché sì e perché no credere nella firma del classe 2000. La Juve si trova a un bivio fondamentale per la programmazione delle prossime stagioni. Al centro delle discussioni c’è il contratto di Dusan Vlahovic. È giusto proseguire insieme blindando il giocatore? ULTIME LIVE JUVENTUS La questione viene affrontata con grande attenzione nel settimanale Si o No?. I giornalisti Chiara Aleati e Marco Baridon pongono l’accento sulle variabili dell’operazione. Il nodo cruciale non riguarda solo la volontà tecnica, ma le condizioni economiche e la sostenibilità dell’investimento a lungo termine. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Rinnovo Vlahovic: lo scenario per il prolungamento del serbo. Perché sì e perché no credere nella firma del numero 9 – VIDEO

Approfondimenti su Vlahovic Rinnovo

La Juventus non ha ancora deciso cosa fare con Dusan Vlahovic.

La Juventus ha ufficializzato il rinnovo di Yildiz con un post sui social, scatenando i tifosi.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Vlahovic Rinnovo

Argomenti discussi: Juventus-Vlahovic: è davvero finita? La verità su Icardi e Kolo Muani. E la Champions porta un super bomber; Vlahovic tra poco in campo, ma poi? Rinnovo in stallo, da marzo può cambiare tutto; Vlahovic tra poco in campo, ma poi? Rinnovo in stallo, da marzo può cambiare tutto; Vlahovic-Milan, segnali positivi: Juve lontana, estate decisiva.

Vlahovic Juve, il serbo non è detto che lasci la Juve. Secondo Paganini la presenza di Spalletti potrebbe aprire al rinnovo. I dettagliVlahovic Juve, il serbo non è detto che lasci la Juve. Secondo Paganini la presenza di Spalletti potrebbe aprire al rinnovo. I dettagli Il futuro della guida tecnica e quello del centravanti titolare ... juventusnews24.com

Paganini: Il Milan è da tanto che c'è su Vlahovic, ha parlato spesso con Allegri e anche con TarePaolo Paganini è stato ospite di Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio. Le sue parole su Dusan Vlahovic: Juve, rimane il nodo attaccante. E non si parla di rinnovo di ... milannews.it

Il rinnovo di #Vlahovic Ora è possibile. Sandro #Sabatini sottolinea il cambio di clima: dubito possa restare ma con la nuova dirigenza Dusan non è più un "peso". L'intesa passa per il cuore (l'esultanza con la Lazio) e i conti (ingaggio da spalmare) x.com

Vlahovic fa infuriare la Juve con la sua richiesta Il giocatore accetterà il rinnovo solo a questa condizione I DETTAGLI https://blstg.news/e1Wf/ - facebook.com facebook