Viterbo riscrive le regole di polizia urbana | come cambia la vita in città dopo quasi un secolo

Il consigiglio comunale di Viterbo ha approvato all’unanimità un nuovo regolamento di polizia urbana, sostituendo quello vecchio che risaliva al 1935. La modifica riguarda le norme che regolano la vita in città e le attività dei vigili urbani. La revisione delle regole mira ad adeguare le disposizioni alle esigenze attuali, con l’obiettivo di migliorare l’ordine e la sicurezza pubblica.

Il consiglio comunale di Viterbo ha approvato all’unanimità il nuovo regolamento di polizia urbana, aggiornando una disciplina che era rimasta ferma al 1935. Un passaggio arrivato dopo 91 anni e definito “storico” dalla maggioranza, che dota “la città di uno strumento moderno per la tutela della.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Notizie correlate Pomezia, Filomena Marri compie 100 anni: un secolo di vita, un simbolo per la cittàPomezia, 13 febbraio 2026 – Pomezia festeggia un traguardo speciale: Filomena Marri ha compiuto 100 anni. Addio zonizzazione anni ’70: la Regione riscrive le regole dell’urbanisticaPresentato il nuovo Piano di governo del territorio: meno consumo di suolo, più rigenerazione urbana e co-pianificazione tra Regione e Comuni.