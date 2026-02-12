Addio zonizzazione anni ’70 | la Regione riscrive le regole dell’urbanistica

La Regione cambia rotta sull’urbanistica: stop all’espansione e sì alla rigenerazione. Con il nuovo Piano di governo del territorio, l’Amministrazione regionale vuole riscrivere le regole degli anni ’70, puntando su una crescita più sostenibile e meno invasiva. La modifica delle norme potrebbe cambiare il volto delle città e dei paesi, favorendo interventi di recupero e riqualificazione invece di nuove costruzioni.

Presentato il nuovo Piano di governo del territorio: meno consumo di suolo, più rigenerazione urbana e co-pianificazione tra Regione e Comuni. Amirante: "Serve un cambio di paradigma culturale" Stop all'espansione, sì alla rigenerazione: la Regione cambia rotta sull'urbanistica. È questo il punto forte del nuovo Piano di governo del territorio (Pgt) che l'Amministrazione regionale sta elaborando. L'obiettivo dichiarato è chiaro: superare la zonizzazione rigida degli anni Settanta e introdurre un modello più flessibile, capace di privilegiare la rigenerazione urbana e il contenimento del consumo di suolo.

