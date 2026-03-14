Il centro Palagreen torna a splendere

Il centro Palagreen sta per essere completato con i lavori sul campo di gioco sintetico, che si concluderanno la prossima settimana. La vicesindaco e assessore allo Sport ha affermato che la maggior parte dei lavori è già stata portata a termine e che lo sport a San Michele riprenderà da qui. Il centro torna così a essere operativo e pronto per l’uso.

La prossima settimana è in programma la conclusione dei lavori di rifacimento del campo di gioco sintetico, ma il più è fatto "e lo sport a San Michele – dice Serena Lenzotti – vicesindaco e assessore allo Sport – ricomincia da qua". Ovvero dal palagreen del centro sportivo della frazione sassolese, rimesso a nuovo grazie ad un investimento di oltre 60mila euro che ne ha riqualificato l’esterno e l’interno. E’ stata infatti rifatta integralmente la copertura, danneggiata dalle piogge della scorsa primavera, e il rifacimento del campo di gioco è andato di conseguenza, con l’obiettivo di restituire alla cittadinanza una struttura sicura, moderna e pienamente funzionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il centro Palagreen torna a splendere Articoli correlati Leggi anche: Nuovo look per il centro sportivo di San Michele: ecco la nuova copertura del "Palagreen" Leggi anche: Villa Torlonia: il Casino Nobile torna a splendere Tutto quello che riguarda Il centro Palagreen torna a splendere Discussioni sull' argomento Il centro Palagreen torna a splendere; Nuovo look per il centro sportivo di San Michele: ecco la nuova copertura del Palagreen. Il centro Palagreen torna a splendereSassuolo, entro la settimana verranno conclusi i lavori del campo di gioco sintetico. Investimento da 60mila euro. ilrestodelcarlino.it Il Palagreen di San Michele torna a splendere: sostituito il vecchio telo danneggiatoLo sport a San Michele ricomincia da qua. Con queste parole la Vicesindaco con delega allo Sport del Comune di Sassuolo, Serena Lenzotti, annuncia il completamento di una prima, fondamentale fase de ... sassuolo2000.it VENERDÌ 27 FEBBRAIO ORE 20:30 presso PALAGREEN ARONA Il Centro per le Famiglie del Comune di Arona propone una terza serata di approfondimento rivolta alle famiglie e ai ragazzi dal titolo “Videogames e violenza: miti da sfatare”, un incontro dedi - facebook.com facebook